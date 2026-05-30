O Noroeste empatou em 1 a 1 com o XV de Piracicaba, na tarde deste sábado (30), em Piracicaba, durante jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D da primeira fase, que contou com transmissão da TV Norusca, pelo canal oficial do clube no YouTube.
O time de Bauru abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com o atacante Marlyson, após bela jogada do Norusca pela direita, e conseguiu administrar bem o resultado.
Porém, o empate da equipe da casa veio no segundo tempo, nos acréscimos, aos 48 minutos, em um chute de Erik Bessa, que se antecipou aos marcadores após cruzamento pela direita.
Com o resultado, o XV de Piracicaba, líder do grupo, chegou a 17 pontos. Já o Noroeste, segundo colocado, está agora com 12 pontos. O terceiro lugar é ocupado pelo Maricá, que chegou a 11 pontos após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0.
Porém, o Velo Clube, quarto colocado, com 10 pontos, enfrenta neste momento o Sampaio Corrêa-RJ, quinto colocado do grupo, com 9 pontos. Dependendo do resultado da partida, ainda poderá haver mudança na classificação geral.
O próximo jogo da maquininha é contra o Sampaio Corrêa-RJ, em Bauru, no Estádio Alfredo de Castilho, no dia 7 de junho (domingo), às 17h.