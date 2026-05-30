O Noroeste empatou em 1 a 1 com o XV de Piracicaba, na tarde deste sábado (30), em Piracicaba, durante jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D da primeira fase, que contou com transmissão da TV Norusca, pelo canal oficial do clube no YouTube.

O time de Bauru abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com o atacante Marlyson, após bela jogada do Norusca pela direita, e conseguiu administrar bem o resultado.

Porém, o empate da equipe da casa veio no segundo tempo, nos acréscimos, aos 48 minutos, em um chute de Erik Bessa, que se antecipou aos marcadores após cruzamento pela direita.