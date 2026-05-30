A conquista consolida o PSG como uma potência europeia, algo que parecia improvável mesmo nos tempos em que Neymar, Messi e Mbappé simbolizavam um projeto tão ambicioso quanto incompleto.

Neste sábado (30), o time francês alcançou o bicampeonato do maior torneio de clubes da Europa e ainda impediu o Arsenal de entrar para o seleto grupo de campeões.

O Paris Saint-Germain passou mais de uma década gastando cifras bilionárias, colecionando estrelas e acumulando frustrações até conquistar sua primeira Champions League na última temporada. Um ano depois, já não precisa provar que pertence à elite do futebol europeu.

O PSG tornou-se apenas o segundo clube neste século a conquistar a Champions em duas temporadas consecutivas. Até então, somente o Real Madrid havia alcançado esse feito, com os títulos de 2015/16 e 2016/17. A equipe espanhola ainda ampliaria a sequência ao levantar a taça também em 2017/18, completando um tricampeonato inédito na era moderna da competição.

Foi o segundo vice da equipe londrina na competição, e com um gosto amargo para o Brasil. O duelo teve um empate por 1 a 1 no tempo normal, permaneceu sem gols na prorrogação e foi definido nos pênaltis. O PSG venceu por 4 a 3 e selou sua vitória com a cobrança desperdiçada pelo zagueiro Gabriel Magalhães. Até então, o defensor, titular da seleção brasileira para a Copa do Mundo, fazia uma excelente partida. Com desarmes e cortes precisos, foi determinante para segurar o mais efetivo ataque desta edição da Champions.

Melhor defesa desta edição da Champions, a zaga do Arsenal só foi vazada em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Dembélé deixou o placar empatado, aos 19 minutos. Na etapa inicial, Havertz havia feito o primeiro gol do jogo logo aos cinco minutos.