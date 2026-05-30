O Paris Saint-Germain passou mais de uma década gastando cifras bilionárias, colecionando estrelas e acumulando frustrações até conquistar sua primeira Champions League na última temporada. Um ano depois, já não precisa provar que pertence à elite do futebol europeu.
Neste sábado (30), o time francês alcançou o bicampeonato do maior torneio de clubes da Europa e ainda impediu o Arsenal de entrar para o seleto grupo de campeões.
A conquista consolida o PSG como uma potência europeia, algo que parecia improvável mesmo nos tempos em que Neymar, Messi e Mbappé simbolizavam um projeto tão ambicioso quanto incompleto.
O PSG tornou-se apenas o segundo clube neste século a conquistar a Champions em duas temporadas consecutivas. Até então, somente o Real Madrid havia alcançado esse feito, com os títulos de 2015/16 e 2016/17. A equipe espanhola ainda ampliaria a sequência ao levantar a taça também em 2017/18, completando um tricampeonato inédito na era moderna da competição.
Foi o segundo vice da equipe londrina na competição, e com um gosto amargo para o Brasil. O duelo teve um empate por 1 a 1 no tempo normal, permaneceu sem gols na prorrogação e foi definido nos pênaltis. O PSG venceu por 4 a 3 e selou sua vitória com a cobrança desperdiçada pelo zagueiro Gabriel Magalhães. Até então, o defensor, titular da seleção brasileira para a Copa do Mundo, fazia uma excelente partida. Com desarmes e cortes precisos, foi determinante para segurar o mais efetivo ataque desta edição da Champions.
Melhor defesa desta edição da Champions, a zaga do Arsenal só foi vazada em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Dembélé deixou o placar empatado, aos 19 minutos. Na etapa inicial, Havertz havia feito o primeiro gol do jogo logo aos cinco minutos.
Evitar sofrer gol era a maior aposta do Arsenal para encerrar a última grande lacuna de sua história, já que é o único dos clubes grandes da Inglaterra que nunca conquistou a Champions.
O time londrino abriu o marcador em um lance que misturou azar do brasileiro Marquinhos e oportunismo de Kai Havertz. O alemão aproveitou uma tentativa de corte malsucedida do zagueiro, ficou livre diante de Safonov e finalizou forte para balançar a rede.
A partir dali, a equipe inglesa passou a atuar de forma mais reativa, enquanto o PSG assumiu o controle da posse de bola e empurrou o adversário para seu campo defensivo.
Dono do melhor ataque da competição, com 44 gols até a decisão, o time francês teve um primeiro tempo de pouco brilho ofensivo, mas conseguiu reagir depois do intervalo. Primeiro, chegou ao empate aos 19 minutos, quando Dembélé converteu uma cobrança de pênalti. Depois, na prorrogação, continuou a pressão, mas só conseguiu chegar ao triunfo nas penalidades.
A reação parisiense também encerrou algumas escritas recentes da competição. A decisão deste sábado foi a primeira final da Champions League desde 2018 a ter gols dos dois finalistas. Na ocasião, o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3 a 1.
Para o Arsenal, restou mais uma vez a sensação de oportunidade perdida. Campeão inglês após 22 anos de espera, o clube londrino sonhava completar sua redenção com uma inédita conquista europeia. Entre os grandes da Inglaterra, continua sendo o único que ainda não venceu o maior torneio de clubes do Velho Continente.
Essa sensação agora está se tornando mais comum para o PSG, que entrou para a galeria dos times com dois troféus da Champions.
Na história da competição, apenas sete clubes conseguiram conquistar a Champions League em temporadas consecutivas. O recordista é o Real Madrid, que alcançou o feito duas vezes. Também integram a lista Benfica, Inter de Milão, Bayern de Munique, Liverpool, Nottingham Forest e Milan.
A França é o sétimo países com mais títulos da Champions. Com três taças, os franceses estão atrás de Espanha (20), Inglaterra (15), Itália (12), Alemanha (8), Holanda (6) e Portugal (4).
A conquista diante do Arsenal foi a quarta do PSG na temporada. Antes, a equipe já havia conquistado o Campeonato Francês, a Supercopa da Uefa e a Supercopa da França. O ciclo só não foi perfeito em termos de título porque o time caiu para o Paris FC na Copa da França.