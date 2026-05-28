Um estudante de 11 anos ficou ferido, nesta quinta-feira (28), após cair de uma escada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ivan Engler de Almeida, no Jardim Vitória, em Bauru. Conduzido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, ele foi transferido para um hospital particular, passou por cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o relato do tio do garoto, o sobrinho ficou desacordado em razão da queda e, após contato da escola, foi socorrido pelo pai, que chegou em cerca de dez minutos, e foi levado à UPA Bela Vista, onde foi intubado. Posteriormente, foi transferido para um hospital particular, onde passou por tomografia. À tarde, segundo o tio, a criança foi submetida a uma cirurgia de urgência em razão de um coágulo na cabeça e, após o fim do procedimento, se recupera em leito de UTI.

Ele cobra a adoção de um protocolo por parte do poder público em casos como esse. "Eu só gostaria de saber se a Secretaria da Educação segue os protocolos da Lei Lucas, treinando funcionários para situações como essa, pelo menos para os primeiros socorros. Estamos falando de criança, pode ser que aconteça de novo, e os funcionários têm que estar preparados", diz.

Posição da Prefeitura