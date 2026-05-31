Quando se fala em massoterapia, muitos ainda pensam apenas em relaxamento. Mas a verdade é que ela vai muito além: é ciência, é saúde, é cuidado humano. Reconhecida em âmbito global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, desde 1961 e respaldada por décadas de pesquisas científicas, a massoterapia atua sobre corpo, mente e sistema nervoso, reorganizando funções fisiológicas e emocionais.
O Dia do Massoterapeuta, celebrado no último dia 25 de maio, reforça a importância de valorizar esses profissionais que transformam vidas em hospitais, clínicas, spas, academias e programas sociais em todo o país.
"Desmistificar a massoterapia é um ato de saúde pública. É devolver a essa prática milenar o reconhecimento que ela merece e oferecer à população acesso a técnicas que, fundamentadas na ciência e conduzidas com humanidade, têm o poder real de transformar a qualidade de vida das pessoas", afirma p massoterapeuta Luís Fernando dos Santos.
O QUE É?
A massoterapia é o conjunto de técnicas manuais terapêuticas - ocidentais e orientais - aplicadas sobre os tecidos do corpo humano com o objetivo de promover e manter a saúde, com foco no equilíbrio físico, emocional e energético do ser humano. Longe de ser uma prática homogênea, ela abrange um vasto repertório de abordagens: massagem sueca, drenagem linfática, shiatsu, tuina (medicina tradicional chinesa), massagem ayurvédica, reflexologia, massagem esportiva, técnicas miofasciais, entre muitas outras.
Suas origens remontam a milhões de anos, com registros de práticas manuais terapêuticas nos antigos Egito, Grécia, Índia e China. No século XX, a massoterapia ganhou reconhecimento científico formal, com estudos publicados em periódicos internacionais comprovando seus efeitos fisiológicos, bioquímicos e psicológicos.
Existe uma diferença fundamental - e frequentemente ignorada - entre um massagista e um técnico em massoterapia. "O massagista aplica técnicas de forma prática, geralmente com formação informal, focado principalmente no alívio de tensões musculares. Já o massoterapeuta é um profissional técnico-científico com formação estruturada em anatomia, fisiologia, biomecânica, fisiopatologia e energética", explica a massoterapeuta Daiane Costa.
A massoterapeuta Andrea Gimenez explica: "Cada pessoa chega até nós com uma história e diferentes níveis de tensão acumulada. Nosso trabalho começa na leitura desse corpo e na escolha das técnicas mais adequadas para cada caso. Quando bem conduzida, a massoterapia não é apenas relaxamento, ela se torna uma ferramenta terapêutica que ajuda o paciente a recuperar equilíbrio, aliviar dores e ampliar sua percepção de bem-estar", afirma.
Onde atua e para que serve
A massoterapia possui indicações clínicas documentadas em diversas especialidades da saúde. Entre as principais áreas de atuação e seus respectivos benefícios comprovados:
· Saúde mental e emocional - Redução de ansiedade, estresse e depressão por meio da modulação de cortisol, serotonina e dopamina. Indicada como terapia complementar em protocolos de saúde mental, com evidências em pacientes com burnout, transtornos de humor e sofrimento psíquico difuso.
· Dor e reabilitação - Tratamento de dores musculares crônicas, lombalgias, cervicalgias, fibromialgia, artrite reumatoide e condições traumato-ortopédicas. A revisão sistemática do "JAMA" (2024) confirma a eficácia da massoterapia no manejo da dor em adultos em múltiplas condições clínicas.
· Oncologia - A massoterapia oncológica é reconhecida como suporte terapêutico para pacientes em tratamento de câncer, com evidências de melhora da qualidade de vida, redução de ansiedade, fadiga e dor, conforme estudo publicado no "A Cancer Journal for Clinicians" (2017). Requer formação especializada e protocolos adaptados à condição clínica do paciente.
· Gestantes e neonatologia - A massoterapia em gestantes demonstra eficácia na redução de ansiedade, dor lombar e edemas, além de impacto positivo nos indicadores de saúde materno-fetal. O toque terapêutico em recém-nascidos, especialmente prematuros, é amplamente documentado como promotor de ganho de peso e desenvolvimento neurológico, de acordo com estudos conduzidos por Tiffany Field, cientista que é referência mundial nesta área (2005).
· Geriatria e qualidade de vida - Em populações idosas, a massoterapia contribui para mobilidade articular, redução de dores crônicas, melhora da circulação, qualidade do sono e bem-estar emocional. O toque terapêutico combate o isolamento sensorial frequentemente observado em instituições de longa permanência.
· Esporte e performance - A massagem esportiva é amplamente utilizada na preparação, no desempenho e na recuperação de atletas. Atua na prevenção de lesões, no tratamento de contraturas, na redução do tempo de recuperação muscular e na modulação da ansiedade pré-competitiva.
A ciência por trás do toque terapêutico
A massoterapia não atua apenas no conforto subjetivo: ela produz alterações fisiológicas e bioquímicas mensuráveis no organismo. Um dos estudos mais citados da literatura científica internacional, publicado no "International Journal of Neuroscience" (2005), demonstrou que sessões de massoterapia produzem, em média, redução de 31% nos níveis de cortisol - o hormônio do estresse - e aumento significativo de serotonina e dopamina, neurotransmissores associados ao humor, prazer e regulação emocional.
Elaine de Souza, jornalista e escritora que realiza sessões com Andrea, traduz essa experiência em palavras que convencem quem ainda tem dúvidas sobre a prática: "O corpo guarda muitas memórias. E as técnicas utilizadas no tratamento são capazes de ativá-las. Não é simplesmente uma 'manobra', é um trabalho que envolve várias camadas: física, emocional, energética. Um corpo integrado à mente e ao espiritual se torna mais vivo, mais ativo. E essa é uma parte muito importante da qualidade de vida".
Uma outra pessoa beneficiada é Gabriel Borges. O atendente de farmácia, praticante de corrida e musculação, chegou ao massoterapeuta Luís Fernando com dores na lombar e no posterior de coxa. Segundo ele, após o uso de técnicas como liberação miofascial e relaxamento, os resultados foram além do esperado: "Foram curadas todas as minhas lesões. Melhorei o sono, o desempenho no esporte e, psicologicamente, ganhei mais leveza. Na sessão, simplesmente sinto quão precisava dela. E depois, o quanto vale a pena ter esse cuidado próprio", conta.
Para quem ainda hesita em experimentar, Elaine tem uma mensagem direta: "Muita gente tem medo de ser tocada. Preferimos fechar a porta do nosso corpo, evitar que a bagunça seja vista. Mas permita-se abrir essa porta e recuperar memórias guardadas nesse templo. Há uma enorme oportunidade de você se sentir genuinamente bem".