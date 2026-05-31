Quando se fala em massoterapia, muitos ainda pensam apenas em relaxamento. Mas a verdade é que ela vai muito além: é ciência, é saúde, é cuidado humano. Reconhecida em âmbito global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, desde 1961 e respaldada por décadas de pesquisas científicas, a massoterapia atua sobre corpo, mente e sistema nervoso, reorganizando funções fisiológicas e emocionais.

O Dia do Massoterapeuta, celebrado no último dia 25 de maio, reforça a importância de valorizar esses profissionais que transformam vidas em hospitais, clínicas, spas, academias e programas sociais em todo o país.

"Desmistificar a massoterapia é um ato de saúde pública. É devolver a essa prática milenar o reconhecimento que ela merece e oferecer à população acesso a técnicas que, fundamentadas na ciência e conduzidas com humanidade, têm o poder real de transformar a qualidade de vida das pessoas", afirma p massoterapeuta Luís Fernando dos Santos.