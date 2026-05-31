O governo federal publicou, nesta terça-feira (19), as regras da nova linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas financiarem carros novos com juros abaixo dos praticados no mercado. A medida faz parte do programa Move Brasil e prevê até R$ 30 bilhões em crédito para compra de veículos considerados sustentáveis, como modelos flex, híbridos ou elétricos, de até R$ 150 mil.

Motoristas de aplicativo - com cadastro em plataforma há pelo menos 12 meses e mínimo de cem corridas - e taxistas registrados e em atividade já podem se cadastrar. O pedido deverá ser iniciado pela plataforma oficial do Move Brasil, dentro do portal gov.br, e a resposta será enviada em até cinco dias úteis.

Após a confirmação, o trabalhador poderá procurar um banco credenciado para pedir o financiamento a partir de 19 de junho. A análise final de crédito será feita pela instituição financeira.