Linguagem é código, é símbolo e também é técnica combinada com estratégia. Narrativas com palavras ofensivas, seja esquerda, direita ou centro não devem ser consideradas.

Afinal, já sabemos que dizer qualquer coisa não é conduta amparada pelo direito à liberdade de expressão, mas ao contrário disto, a depender do que se diz, como se diz, o contexto em si, incidir-se-á num dos tipos penais qualificadores de Crime Contra a Honra.

A palavra transcende o momento em que é dita, ela reverbera, ecoa e alcança mentes desavisadas de que algo pode ser verdade, mesmo evidenciada a mentira proposital por de trás dela.