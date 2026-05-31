O futuro da inteligência artificial para o Google está em aplicações que conversam em tempo real e são cada vez mais autônomas, mostram os lançamentos da big tech. Demis Hassabis, que preside o braço de inteligência artificial avançada da empresa, disse que o novo modelo de IA da empresa, Gemini Omni, é capaz de "fazer qualquer coisa" recebendo "comandos de qualquer jeito", com foco em geração de vídeos.

Na prática, a tecnologia receberá comandos por meio de texto, imagem, fala e vídeo para interações quase instantâneas, como realizar uma edição, acrescentar personagens ou objetos. Exemplos divulgados pela empresa mostram cenas ultrarrealistas, com reflexos e física consistentes, geradas pela IA

"Esse sempre foi o nosso objetivo com o Gemini", afirmou Hassabis durante o Google I/O, principal evento da empresa para programadores.