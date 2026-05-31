O futuro da inteligência artificial para o Google está em aplicações que conversam em tempo real e são cada vez mais autônomas, mostram os lançamentos da big tech. Demis Hassabis, que preside o braço de inteligência artificial avançada da empresa, disse que o novo modelo de IA da empresa, Gemini Omni, é capaz de "fazer qualquer coisa" recebendo "comandos de qualquer jeito", com foco em geração de vídeos.
Na prática, a tecnologia receberá comandos por meio de texto, imagem, fala e vídeo para interações quase instantâneas, como realizar uma edição, acrescentar personagens ou objetos. Exemplos divulgados pela empresa mostram cenas ultrarrealistas, com reflexos e física consistentes, geradas pela IA
"Esse sempre foi o nosso objetivo com o Gemini", afirmou Hassabis durante o Google I/O, principal evento da empresa para programadores.
Ainda não há data de lançamento do Gemini Omni, que estará disponível, em uma versão limitada, para assinantes do Google AI Pro e Ultra por meio dos aplicativos Gemini, Google Flow, YouTube Shorts e YouTube Create.
Hassabis ainda comparou a novidade com as ferramentas Nano Banana, Genie e Veo. Segundo ele, os modelos são capazes de gerar vídeos e simulações realistas, com noções de realidade e física, mas ainda com algumas limitações.
O Omni é um passo além: ele pode representar ideias mais complexas, como gravidade e energia cinética -que os três modelos anteriores não conseguiam entender.
Um futuro em que as pessoas conversam com a IA também aparece no lançamento dos primeiros óculos inteligentes do Google, 11 anos depois do fracasso comercial do Google Glass (encerrado em 2015).
O novo produto, visando o nicho dominado pelos Ray-Bans da Meta, nasce de uma parceria com a Samsung e as marcas de óculos Warby Parker e Gentle Monster, reunindo lentes, câmera e alto-falantes de alta qualidade.
Os óculos inteligentes serão disponibilizados em dois designs e permitirá que o usuário "fique com as mãos livres e a cabeça erguida", disse Shahram Izadi, executivo do Google que liderou o projeto. O lançamento é previsto para o segundo semestre deste ano.
Considerada a maior transformação dos últimos 25 anos
O gigante de tecnologia, avaliada em US$ 4,7 trilhões, espera recuperar terreno frente às startups rivais de IA utilizando seu onipresente mecanismo de busca, seu pacote de produtos e sua vasta base de dados para atrair bilhões de usuários.
No que chamou de maior transformação dos últimos 25 anos, adicionou à Busca mais opções para pesquisas com IA, voltadas a perguntas mais complexas, e incluindo até uma ferramenta de programação facilitada.
A companhia ainda anunciou um novo assistente chamado Spark, que, segundo a empresa, pode ajudar a organizar a vida pessoal dos usuários, reduzir burocracias e automatizar tarefas repetitivas.
Os usuários poderão optar por permitir que o Spark se lembre de ações passadas e acesse dados de outros produtos, como Gmail e Maps, para personalizar os serviços.
O Spark estará disponível na barra de pesquisa do Google. Os usuários poderão delegar ao agente a tarefa de vasculhar a internet sem supervisão para fazer compras, trazer atualizações de notícias, encontrar produtos específicos e reservar eventos.
Hassabis também posicionou o Google em relação aos principais concorrentes da big tech. Segundo ele, o desempenho do modelo Gemini 3.5, é comparável ao Claude Code, da Anthropic, e ao Codex, da OpenAI.
O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que a plataforma é mais rápida e chega a ser duas vezes mais barata que os modelos concorrentes.
O executivo também disse que o Gemini tem agora 900 milhões de usuários mensais -mais do que o dobro em um ano. O recurso Resumos de IA na Busca agora tem 2,5 bilhões de usuários mensais, enquanto o AI Mode tem cerca de 1 bilhão, disse.
A demanda por supercomputadores para rodar os modelos mais recentes de IA faz com que os principais fornecedores do mercado precisem, em alguns casos, racionar o acesso dos clientes. Fornecedores de servidores para data centers usados nessas operações dizem que não estão conseguindo entregar todos os pedidos que chegaram desde 2024.
O Google espera que seus chips proprietários mais recentes ofereçam maior capacidade para operar seus modelos com um custo computacional menor.
Uma versão Pro do Gemini 3.5 será lançada no próximo mês, consistindo em um modelo de linguagem mais robusto e capaz do que a versão Flash.
Hassabis disse que a inteligência artificial geral (AGI), tecnologia de IA que pode superar os humanos na maioria das tarefas, está "no horizonte".
No entanto, "é importante estarmos lúcidos sobre os desafios potenciais e usarmos todas as ferramentas à nossa disposição para garantir a segurança dos nossos sistemas de agentes", disse o vencedor do Prêmio Nobel.