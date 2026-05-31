Recentemente, fiquei muito triste ao saber pela TV da morte de um menino de apenas onze anos, que vivia acorrentado pelo próprio pai, que nem merece ser chamado de pai, pois, com tamanha crueldade, carrasco é mais apropriado.
A violência desmedida contra mulheres, então, é mais revoltante... Um jovem casal na montanha, o marido irritado com a sugestão da esposa de tirarem uma selfie. Atira a esposa montanha abaixo!
Feminicídio virou um fato banal. A mulher é morta por qualquer motivo, principalmente se o companheiro estiver de mau humor... é mulher atirada de prédio, é policial sendo morta... Que haja uma maneira de diminuir a violência, para isso o governo tem que agir, pois temos senadores, deputados.
Com régios salários e que deviam se dedicar a acabar com a violência, ao invés de pensar em reeleição... precisamos de leis mais rigorosas, que sejam dedicadas a acabar com a violência; que haja prisão imediata para os assassinos, como o caso do lindo menino Henri, assassinado pelo padrasto, que não teve a punição merecida, e ainda havia a conivência da mãe! E quantos outros casos de crianças assassinadas tem havido!
O governo precisa acabar com a violência de qualquer maneira... Que as leis sejam mais rígidas, que esse tal ¨habeas corpus¨ acabe, pois a prisão dos assassinos deve ser imediata! É dever governamental zelar pela segurança do povo. Que a violência acabe, perante leis mais rígidas!
Não compreendo leis, pois não estudei para isso, só penso que nosso país não tenha tanta violência, se construa mais penitenciárias, que as penas sejam cumpridas, sabemos de casos de penas de 39 anos, foram cumpridas apenas 10%, graças à benevolência de um certo juiz... bom desabafar!