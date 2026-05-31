Recentemente, fiquei muito triste ao saber pela TV da morte de um menino de apenas onze anos, que vivia acorrentado pelo próprio pai, que nem merece ser chamado de pai, pois, com tamanha crueldade, carrasco é mais apropriado.

A violência desmedida contra mulheres, então, é mais revoltante... Um jovem casal na montanha, o marido irritado com a sugestão da esposa de tirarem uma selfie. Atira a esposa montanha abaixo!

Feminicídio virou um fato banal. A mulher é morta por qualquer motivo, principalmente se o companheiro estiver de mau humor... é mulher atirada de prédio, é policial sendo morta... Que haja uma maneira de diminuir a violência, para isso o governo tem que agir, pois temos senadores, deputados.