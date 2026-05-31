O bolo de pudim (um bolo que é montado com mini pudins na cobertura) voltou ao centro das vitrines - e dos algoritmos - após viralizar nas redes sociais e impulsionar vendas de confeiteiras pelo país. Na sexta (22) foi comemorado o Dia do Pudim.
Dados do Google mostram que as buscas por "como fazer bolo de pudim" e "bolo pudim de leite condensado" cresceram 390% entre março e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Já a procura por "receita de bolo pudim de leite condensado" subiu 405%. No YouTube, o interesse pelo tema aumentou 70%.
O movimento também apareceu nos aplicativos de entrega. Levantamento do iFood aponta que os pedidos de bolo de pudim cresceram 128,5% entre janeiro e abril deste ano, passando de 3,5 mil para 8.000 pedidos mensais, pico de registros desde o início dos dados (2024).
CURIOSIDADE
Confeiteiras ouvidas pela reportagem relatam que muitos consumidores chegam motivados pela curiosidade despertada nas redes sociais, mas acabam comprando também outros produtos do cardápio.
"Muitas vezes, a pessoa chega por causa dele e depois conhece outros produtos", diz a confeiteira Sara Ferreira Simões, 35, dona da Cakeeisso Confeitaria, que atende na zona sul da capital paulista.
Ela incluiu o bolo de pudim no cardápio há cerca de dois meses, impulsionada pelo interesse nas redes. "É uma combinação que chama atenção, porque junta duas sobremesas clássicas em uma só", afirma.
Desde então, conta que vendeu 298 unidades do produto, comercializado a R$ 21,99, e teve faturamento de R$ 6.553,00 apenas com a sobremesa. Atualmente, o doce é oferecido apenas duas vezes por semana, mas a confeiteira pretende ampliar a capacidade de produção.
MODA
Neliane Carvalho dos Santos Santiago, 35 anos, dona da Neli Doces, na zona oeste de São Paulo, começou a vender o bolo de pudim após pedidos de clientes que viam vídeos da sobremesa na internet. Hoje, o produto é um dos destaques do "festival de fatias" promovido pela confeitaria.
"O bolo pudim dá muito trabalho para fazer. A gente leva dois dias na produção dele. Mas quando coloca para vender, vende muito rápido", afirma.
Segundo ela, vídeos com muitos acessos sobre o produto ajudaram a aumentar seu faturamento. "As pessoas olham no Instagram, compram a fatia de bolo pudim e levam outros sabores também."
Em Campo Grande (MS), a confeiteira Kamila Carvalho, 25 anos, dona da Açúcar e Afeto, relata que o bolo de pudim conseguiu manter vendas mesmo após o pico inicial da tendência.
Sempre nos cardápios
Mesmo com o risco de saturação, empreendedores do setor acreditam que o bolo de pudim deve continuar nos cardápios.
Daniel Praxedes, 33 anos, e o chef Diego Sollon, 41 anos, ambos da Sopudim, empresa especializada em sobremesas à base de pudim, afirmam que a procura pelo doce já existia antes da nova onda de viralização.
"Já fazia parte do nosso repertório e, com a viralização da receita, pensamos em incluir nos conteúdos de ensino para quem deseja empreender", afirma Praxedes.
Segundo eles, o apelo visual da sobremesa ajuda a explicar o sucesso nas redes sociais, já que o primeiro contato do consumidor costuma acontecer pelo impacto estético dos vídeos e fotos publicados.
O pudim, que está entre as sobremesas afetivas de brasileiros, também tem aparece em outras receitas, como o sorvete de pudim.
Atrativo em pequenas confeitarias
Para Humberto Aillon, professor da Fipecafi, escola de negócios ligada à Universidade de São Paulo (USP), TikTok e Instagram passaram a funcionar como um novo atrativo de venda em pequenas confeitarias e entre autônomos.
"O consumidor que compra bolo de pudim por curiosidade não está deixando de comprar bolo de cenoura. Ele está comprando a mais, movido pelo desejo de estar na trend", afirma.
O especialista afirma, porém, que a alta repentina na demanda também traz riscos operacionais para dar conta de atender os pedidos. "O cuidado é não escalar sem estrutura, porque isso reduz a qualidade e pode gerar até falência do empreendedor", afirma.
Ele cita como exemplo recente a febre do morango do amor, que provocou aumento de mais de 100% no preço do morango em menos de um mês.