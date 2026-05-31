O bolo de pudim (um bolo que é montado com mini pudins na cobertura) voltou ao centro das vitrines - e dos algoritmos - após viralizar nas redes sociais e impulsionar vendas de confeiteiras pelo país. Na sexta (22) foi comemorado o Dia do Pudim.

Dados do Google mostram que as buscas por "como fazer bolo de pudim" e "bolo pudim de leite condensado" cresceram 390% entre março e abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Já a procura por "receita de bolo pudim de leite condensado" subiu 405%. No YouTube, o interesse pelo tema aumentou 70%.

O movimento também apareceu nos aplicativos de entrega. Levantamento do iFood aponta que os pedidos de bolo de pudim cresceram 128,5% entre janeiro e abril deste ano, passando de 3,5 mil para 8.000 pedidos mensais, pico de registros desde o início dos dados (2024).