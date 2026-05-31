O equilíbrio entre o rigor acadêmico e a vivência no comando das maiores Forças de Ações Táticas servem de base para "Lunaris: No Calar das Baionetas", livro de autoria do oficial veterano da Polícia Militar (PM) coronel Jorge Duarte Miguel que será lançado no dia 9 de junho, das 19h às 20h30, na Livraria e Papelaria Empório Cultural do Boulevard Shopping Bauru.

A obra não se limita ao relato de operações. Ela propõe um mergulho visceral na ética, na coragem e nos desafios de quem viveu no limite entre a ordem e o caos. Ambientada em Lunaris - uma galáxia ficcional que espelha, com contundência, as crises da sociedade contemporânea - a narrativa expõe a tensão das ocorrências, os bastidores da atuação policial e os dilemas humanos de quem está na linha de frente.

No planeta que dá título ao livro, a ordem depende de poucos: homens treinados para agir quando tudo mais já falhou. Narrada por um veterano marcado por décadas de combates, a trama revela os bastidores de uma tropa de choque que enfrenta a criminalidade e a decadência do sistema. Enquanto a violência se intensifica, surge a possibilidade de mudança com uma liderança inesperada.