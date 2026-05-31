O equilíbrio entre o rigor acadêmico e a vivência no comando das maiores Forças de Ações Táticas servem de base para "Lunaris: No Calar das Baionetas", livro de autoria do oficial veterano da Polícia Militar (PM) coronel Jorge Duarte Miguel que será lançado no dia 9 de junho, das 19h às 20h30, na Livraria e Papelaria Empório Cultural do Boulevard Shopping Bauru.
A obra não se limita ao relato de operações. Ela propõe um mergulho visceral na ética, na coragem e nos desafios de quem viveu no limite entre a ordem e o caos. Ambientada em Lunaris - uma galáxia ficcional que espelha, com contundência, as crises da sociedade contemporânea - a narrativa expõe a tensão das ocorrências, os bastidores da atuação policial e os dilemas humanos de quem está na linha de frente.
No planeta que dá título ao livro, a ordem depende de poucos: homens treinados para agir quando tudo mais já falhou. Narrada por um veterano marcado por décadas de combates, a trama revela os bastidores de uma tropa de choque que enfrenta a criminalidade e a decadência do sistema. Enquanto a violência se intensifica, surge a possibilidade de mudança com uma liderança inesperada.
Mais do que uma história de guerra, o livro é uma reflexão sobre honra, sacrifício e o preço de permanecer de pé quando o mundo desmorona. Também narra as dificuldades dos tempos de academia militar, viagens, cansaço extremo, mudanças de cidades, ocorrências difíceis e reflexões da vida em um ambiente hostil.
TRAJETÓRIA
Aos 62 anos, o coronel Jorge Duarte Miguel converge décadas de expertise operacional nesta obra de referência. Veterano da PM do Estado de São Paulo, sua carreira é marcada pelo pioneirismo e por um sólido intercâmbio técnico internacional, incluindo missões junto às polícias de Miami (Flórida), Lafayette e Baton Rouge (Louisiana) - cidade que lhe concedeu o título de Xerife Honorário.
O autor também foi peça-chave na reedição do Policiamento com Bicicletas na PMESP e representou a instituição em fóruns do Departamento de Justiça dos EUA para a implementação do programa Youth Crime Watch of America no Brasil.
Na esfera acadêmica, destacou-se como instrutor de Tiro Defensivo, Gerenciamento de Crises e foi docente de Inglês Instrumental no Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES).
Casado e pai de dois filhos, o coronel oferece ao leitor a visão analítica de quem não apenas vivenciou o teatro de operações, mas ajudou a moldar a doutrina e o pensamento estratégico das forças de defesa contemporâneas.