Nas últimas décadas, a percepção social sobre a maturidade passou por uma transformação radical, redefinindo por completo o que significa envelhecer. Enquanto na década de 1950 a expectativa de vida global girava em torno dos 68 anos, hoje ela se aproxima dos 85; no entanto, a verdadeira revolução não reside no simples acúmulo de tempo, mas na qualidade e na vitalidade com que esse horizonte adicional é habitado. Ícones públicos como Sharon Stone, Keanu Reeves e Brad Pitt, todos além dos 60 anos, personificam essa nova velhice ativa que desafia os antigos estereótipos de decadência. Cientificamente esse novo modelo é respaldado por estudos da Universidade de Stanford, que revelam que a linha divisória para considerar alguém "velho" recuou mais de duas décadas desde o século passado, saltando dos 60 para os 83 anos. Esse rejuvenescimento é tanto psicológico - com a maioria das pessoas sentindo-se mentalmente doze anos mais jovem - quanto biológico, visto que o envelhecimento celular não é linear, ocorrendo em duas ondas principais, aos 44 e aos 60 anos. Assim, cruzar a barreira dos 50 anos deixou de ser o início de uma desaceleração compulsória para se tornar um território fértil de recomeços, novas carreiras e novos afetos. A preocupação em dar sentido à velhice é muito antiga. Na Grécia dos filósofos, o famoso enigma da Esfinge já desafiava as pessoas a pensarem sobre esse tema ao perguntar: qual é o ser que engatinha pela manhã, anda em duas pernas ao meio-dia e usa três pernas à noite? A resposta é o ser humano, que nasce engatinhando, vive a fase adulta de pé e, no fim da vida precisa de uma bengala para se apoiar.

Embora o corpo fique mais fraco com o tempo, o verdadeiro significado de envelhecer depende da cultura em que vivemos. No fundo a forma como cuidamos dos mais velhos é o melhor teste para a nossa educação e valores. Pequenos gestos do dia a dia - como levantar para dar o lugar ao assento ou simplesmente ignorar quem os precisa de ajuda - revelam se nós enxergamos os idosos com o respeito e a dignidade que eles merecem, ou se os tratamos apenas como um peso invisível na sociedade.

Para além das regras do dia a dia, a Bíblia Sagrada nos traz uma visão muito acolhedora e profunda sobre a passagem do tempo. O livro de Jó por exemplo, lembra que acumular aniversários não garante sabedoria automática, pois a verdadeira lucidez vem de Deus. Mas paralelamente, as Escrituras exigem que a sociedade tenha respeito pelos mais velhos, descrevendo os cabelos brancos como uma verdadeira coroa de honra. Afinal a maturidade guiada por esses princípios não é um tempo de decadência: quem mantém o coração cheio de fé e de bons valores continua sendo útil e mostrando uma energia contagiante, provando que a alma nunca para de dar frutos, mesmo quando o inverno da vida chega.