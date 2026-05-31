Essas palavras mostram o verdadeiro rosto de Deus. Ele não é um Deus violento ou distante, mas misericordioso, paciente e fiel. Mesmo diante de um povo "de cabeça dura", Deus continua caminhando com ele. Por isso Moisés suplica: "Senhor, caminha conosco". (Ex 34,9).

Na primeira leitura, Deus se revela a Moisés no monte Sinai. E é muito significativo perceber que Deus foi se revelando aos poucos ao seu povo. A revelação foi gradual, paciente, respeitando o caminho humano. Moisés proclama: "Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel". (Ex 34,6).

Celebramos hoje a Solenidade da Santíssima Trindade, mistério central da nossa fé: um só Deus em três Pessoas - Pai, Filho e Espírito Santo. Mais do que uma teoria difícil de compreender, a Trindade é a revelação de um Deus que ama, se comunica e caminha conosco.

Na segunda leitura, São Paulo também apresenta as características de Deus: "o Deus do amor e da paz estará convosco". (2Cor 13,11). Onde Deus está, deve existir amor, paz, reconciliação e comunhão. E São Paulo termina com a saudação trinitária que ouvimos tantas vezes na liturgia: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós". (2Cor 13,13). Aqui aparece claramente o mistério da Trindade: o Pai que ama, o Filho que salva e o Espírito Santo que santifica.

No Evangelho encontramos o ponto mais alto da revelação. Jesus revela plenamente quem é Deus. Ele mostra que Deus é Pai e que o amor do Pai se manifesta no envio do Filho ao mundo: "Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito". (Jo 3,16). Jesus deixa claro que Deus não deseja condenar, mas salvar: "De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele". (Jo 3,17). O centro da Trindade é o amor salvador de Deus.

A mensagem desta solenidade é muito concreta para nossa vida. Deus teve paciência com a humanidade e continua tendo paciência conosco. Ele nos educa lentamente, nos corrige com amor e nunca desiste de nós. Assim também devem ser nossas atitudes: paciência, misericórdia, amor e desejo de salvar, e não de condenar.