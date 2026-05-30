Um boliviano, V.H.P, de 45 anos, foi preso com quatro quilos de pasta base de cocaína, em um ponto de circular nas proximidades do Terminal Rodoviário de Bauru, por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta sexta-feira (29).

As informações coletadas pelos policiais civis davam conta de que um homem de origem boliviana viria da capital para Bauru trazendo drogas para traficantes da cidade, mais precisamente cocaína. Ele chegaria por volta das 16h e ficaria nas proximidades do terminal de ônibus.

Equipes se deslocaram até o local indicado, até que em dado momento avistaram um homem com características bolivianas, o qual trajava blusa preta e calça jeans, trazendo nas costas uma mochila de cor cinza. Tal indivíduo deixou aquele terminal e seguiu em direção a um ponto de ônibus ali próximo, onde parou, vindo a ser abordado, fazendo então menção de empreender fuga, pelo que foi necessário o emprego de força moderada para contê-lo. Em razão da revista realizada, os policiais localizaram na mochila, que ele trazia, três tijolos de pasta base de cocaína.