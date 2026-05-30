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EMPINANDO A MOTO

Motociclista morre após colidir contra poste na Getúlio em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
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Enviada à Redação por WhatsApp
Motociclista morreu nas imediações da Praça Portugal
Motociclista morreu nas imediações da Praça Portugal

Um motociclista morreu, por volta das 2h45 deste sábado (30), após colidir contra um poste nas proximidades da Praça Portugal, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru.

Informações de testemunhas apontam, entretanto, que a ocorrência teve início na quadra 23, após viatura da Polícia Militar dar ordem de parada para um motociclista que estaria fazendo manobras radicais e empinando a moto na avenida Getúlio Vargas, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

O motociclista teria desobecido à ordem de parada e arrancado em alta velocidade. Na manhã deste sábado, o boletim de ocorrência (BO) não tinha sido encerrado.  Não há nome e nem a idade do condutor da moto. Portanto, essas informações podem ser atualizadas a qualquer momento. Comentários em redes sociais apontam que era um rapaz de 18 anos.

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