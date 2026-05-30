A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou do Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk, realizado entre os dias 18 e 23 de maio, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu 43 clubes e 410 atletas de todo o país.

Representando a ABDA, os atletas Lucas Santos de Oliveira e Isabelle Margarido de Souza, da categoria júnior, encararam provas de alto nível técnico diante dos principais nomes da natação nacional. Lucas disputou os 200 metros borboleta e os 400 metros medley, enquanto Isabelle competiu nos 50 metros peito.

O técnico Rodrigo Harada acompanhou a delegação durante o campeonato e destacou a importância da participação da equipe na principal competição da modalidade no Brasil.