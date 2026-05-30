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DESTAQUE NACIONAL

Bauru disputa Troféu Maria Lenk, principal competição da natação

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atletas Lucas Oliveira e Isabelle Margarido, da categoria júnior, com o técnico Rodrigo Harada, participaram do Campeonato Brasileiro Absoluto
Atletas Lucas Oliveira e Isabelle Margarido, da categoria júnior, com o técnico Rodrigo Harada, participaram do Campeonato Brasileiro Absoluto

A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou do Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk, realizado entre os dias 18 e 23 de maio, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu 43 clubes e 410 atletas de todo o país.

Representando a ABDA, os atletas Lucas Santos de Oliveira e Isabelle Margarido de Souza, da categoria júnior, encararam provas de alto nível técnico diante dos principais nomes da natação nacional. Lucas disputou os 200 metros borboleta e os 400 metros medley, enquanto Isabelle competiu nos 50 metros peito.

O técnico Rodrigo Harada acompanhou a delegação durante o campeonato e destacou a importância da participação da equipe na principal competição da modalidade no Brasil.

"O Troféu Maria Lenk (Troféu Brasil) é o campeonato mais importante da natação brasileira, onde todos os grandes atletas brasileiros estavam presentes. Foi um campeonato de grande nível e a ABDA teve uma participação boa, com melhores marcas e grande experiência adquirida", comentou o treinador.

Além dos resultados obtidos nas piscinas, a participação no Troféu Maria Lenk reforça o desenvolvimento da natação competitiva da ABDA e proporciona experiência importante aos atletas em competições de elite do cenário nacional.

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