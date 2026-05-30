A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) voltou a ter representantes convocados para a seleção brasileira adulta de polo aquático. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou, nesta semana, a convocação de atletas e profissionais da entidade para o período de treinamentos das seleções masculina e feminina, que será realizado entre os dias 13 e 18 de julho, no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ).

No feminino, quatro atletas da ABDA foram convocadas para integrar o grupo de 20 jogadoras chamadas pela CBDA: Isabela Mendes, Karen de Miranda da Silva, Leticia Lorieto Silva e Lyvia Stringheta Vaz. Além das atletas, a entidade também terá representantes na comissão técnica e multidisciplinar da seleção feminina, com o fisiologista Gabriel Motta Pinheiro Brisola e o coordenador de seleções Paulo Rogério de Moraes Rocha.

Já na seleção masculina, o atleta Oliver Sudar foi convocado entre os 22 jogadores selecionados para os treinamentos da equipe brasileira adulta. A ABDA também contará com profissionais integrando a comissão técnica masculina: José Ribeiro Junior, como treinador assistente, além de Gabriel Motta Pinheiro Brisola, na função de fisiologista, e Paulo Rogério de Moraes Rocha, como coordenador de seleções.