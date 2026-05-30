Jogo grande! Depois de ter uma importante sequência de três vitórias consecutivas quebrada pelo revés do último fim de semana, fora de casa, o Noroeste tem uma pedreira pela frente: enfrentar o embalado e líder do seu grupo, o XV de Piracicaba, na casa do adversário, neste sábado (30), às 17h, no Estádio Barão de Serra Negra. O duelo é válido pela penúltima (9.ª) rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2026.

O Norusca, comandado pelo técnico Henrique Barcellos, precisa pontuar para não perder a oportunidade de consolidar sua busca pela classificação à 2.ª fase. O time bauruense precisa avançar para poder, depois, ao menos, ter a vaga no nacional do ano que vem garantida. Enquanto isso, está na vice-liderança do Grupo A14, com 11 pontos conquistados em 8 jogos. O aproveitamento é de 45%.

O Nhô Quim, do técnico Fernando Marchiori, lidera a chave com 16 pontos, e a vitória sobre o Velo Clube, em Rio Claro, garantiu matematicamente a classificação da equipe entre os quatro primeiros. No entanto, nada de acomodação: o time quinzeano quer usar os dois últimos jogos para carimbar a primeira colocação. O seu aproveitamento é de 66%.