Jogo grande! Depois de ter uma importante sequência de três vitórias consecutivas quebrada pelo revés do último fim de semana, fora de casa, o Noroeste tem uma pedreira pela frente: enfrentar o embalado e líder do seu grupo, o XV de Piracicaba, na casa do adversário, neste sábado (30), às 17h, no Estádio Barão de Serra Negra. O duelo é válido pela penúltima (9.ª) rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2026.
O Norusca, comandado pelo técnico Henrique Barcellos, precisa pontuar para não perder a oportunidade de consolidar sua busca pela classificação à 2.ª fase. O time bauruense precisa avançar para poder, depois, ao menos, ter a vaga no nacional do ano que vem garantida. Enquanto isso, está na vice-liderança do Grupo A14, com 11 pontos conquistados em 8 jogos. O aproveitamento é de 45%.
O Nhô Quim, do técnico Fernando Marchiori, lidera a chave com 16 pontos, e a vitória sobre o Velo Clube, em Rio Claro, garantiu matematicamente a classificação da equipe entre os quatro primeiros. No entanto, nada de acomodação: o time quinzeano quer usar os dois últimos jogos para carimbar a primeira colocação. O seu aproveitamento é de 66%.
No retrospecto histórico entre os dois times, o XV leva vantagem. Em todas as competições, foram disputados 71 jogos, com 27 triunfos do XV de Piracicaba, 20 do Noroeste e 24 empates. Especificamente tendo o XV como mandante, foram 36 partidas, com 7 vitórias do Noroeste contra 20 do Nhô Quim, além de 9 empates.
Haverá transmissão ao vivo pela TV Norusca, esta com imagens, no canal do time no Youtube, além da cobertura de rádio da 94FM, Auriverde, 87FM e Jornada Esportiva (pelo Youtube).