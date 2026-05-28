Durante o patrulhamento do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na noite desta quarta-feira (27), em Bauru, os policiais militares abordaram e prenderam um indivíduo procurado pela Justiça, condenado pelo crime de roubo. Ele estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP-2) há um mês, e a PM o localizou no bairro Fortunato Rocha Lima.

Segundo a corporação, o homem estava em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas naquele bairro. Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. Contudo, a consulta aos sistemas policiais revelou a existência de mandado de recaptura em seu desfavor.

Diante dos fatos, o abordado foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde foi dada continuidade ao cumprimento do mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.