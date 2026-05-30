Quando não higienizamos adequadamente, formam-se películas onde estarão milhões de bactérias, fungos, vírus e parasitas. Essas películas são os biofilmes microbianos, mas se usou por muito tempo o termo “placa dentobacteriana”, hoje bem menos, pois não é placa, nem o dente faz parte e muito menos é só bacteriana.

Os biofilmes microbianos estão nas lentes de contato, unhas, língua, joias, brincos, piercings e dentes. Mais: nas pias e vasos sanitários, escovas de dentes, sabonetes, massageadores e geladeiras! São vistos em chips que controlam estoques de alimentos, medicamentos e outros produtos. Nas próteses e aparelhos, incluindo os alinhadores: se não higienizar, forma-se muitos biofilmes microbianos.

Na boca, rica em superfícies úmidas cheias de nutrientes, as bactérias, vírus, fungos e parasitas se juntam e produzem moléculas aderentes. Bactérias proliferam a cada 20 minutos e uma atrai a outra e outros microrganismos, logo teremos uma comunidade de microrganismos bem-organizada, recobrindo a área.