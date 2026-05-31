O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp (HCFMB) recebeu investimento de R$ 180 mil do Ministério da Saúde para a ampliação da assistência prestada às mães doadoras e aos recém-nascidos atendidos pela instituição.

Com o investimento, foi possível ampliar a estrutura utilizada na captação, armazenamento e processamento do leite humano, fortalecendo especialmente o atendimento aos bebês internados nas unidades neonatais.

O Banco de Leite triplicou a quantidade de kits destinados à coleta de leite humano para doação; adquiriu 30 bombas manuais extratoras de leite, oito caixas isotérmicas e 150 bolsas térmicas destinadas ao armazenamento e transporte do leite doado e investiu em melhorias nos equipamentos de pasteurização.