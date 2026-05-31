A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove entre os dias 1 e 9 de junho a 2.ª Semana do Meio Ambiente, que será realizada em diversos pontos da cidade e contará com palestras com especialistas em clima e sustentabilidade, feira ambiental com exposição de projetos e produtos ecológicos, pit stop com ações de conscientização e apresentações culturais.

Com o tema "Mudanças climáticas, pequenas ações, grandes transformações", o evento tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a urgência das questões ambientais e incentivar as práticas sustentáveis no dia a dia. A programação é gratuita.

No dia 1 de junho, às 19h, mesa redonda no Cine Theatro irá abordar o tema ambiental. No dia 2, às 9h, no Parque da Família, será inaugurado o Espaço de Educação Ambiental. No dia 3, das 9h às 13h, a Praça Tiradentes será palco da Feira do Meio Ambiente.