A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove entre os dias 1 e 9 de junho a 2.ª Semana do Meio Ambiente, que será realizada em diversos pontos da cidade e contará com palestras com especialistas em clima e sustentabilidade, feira ambiental com exposição de projetos e produtos ecológicos, pit stop com ações de conscientização e apresentações culturais.
Com o tema "Mudanças climáticas, pequenas ações, grandes transformações", o evento tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a urgência das questões ambientais e incentivar as práticas sustentáveis no dia a dia. A programação é gratuita.
No dia 1 de junho, às 19h, mesa redonda no Cine Theatro irá abordar o tema ambiental. No dia 2, às 9h, no Parque da Família, será inaugurado o Espaço de Educação Ambiental. No dia 3, das 9h às 13h, a Praça Tiradentes será palco da Feira do Meio Ambiente.
No dia 8, das 9h às 12h, será realizado um pit stop na Estação Sorocabana com entrega de panfletos para conscientizar sobre poluição zero e educação no trânsito. No dia 9, às 9h, a Emefei Sebastião Funchal, no Distrito de Domélia, recebe apresentações culturais e recreativas.
"A participação de todos é essencial para fortalecer a rede de cuidado com o nosso planeta. Pequenas atitudes, quando somadas, geram grandes transformações", ressalta a administração municipal, por meio de nota.