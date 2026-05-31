Convênios anunciados pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante a Caravana 3D, realizada na última semana em Bauru, irão beneficiar diversos municípios da região. Entre os investimentos, estão recursos para o prolongamento de avenida em Pederneiras, construção de escola em Agudos, reforma de praça em Macatuba e obras de drenagem em Barra Bonita.
Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) garantiu repasse de R$ 3 milhões para a continuidade das obras de pavimentação e expansão da avenida Pedra de Fogo. De acordo com a prefeitura, somados aos quase R$ 2 milhões destinados pelo deputado federal Arnaldo Jardim por meio de emenda, via Ministério das Cidades, os recursos asseguram o avanço da via, que tem 1,3 quilômetro e conecta a avenida João Meiado à vicinal Pedro Lopes Torres (PDN-349).
O município também conquistou R$ 418,8 mil para a aquisição de novos mobiliários escolares na rede municipal de ensino. Na área de saneamento básico, Pederneiras receberá R$ 23,9 milhões focados em obras estruturais de universalização dos serviços de água e esgoto.
O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, assinou convênio com o Governo do Estado para a construção da Escola Municipal Infantil Diomira Napoleone Paschoal, conhecida como "Dinapa", que contará com infraestrutura moderna e capacidade para atender centenas de alunos.
Já o prefeito de Macatuba (46 quilômetros de Bauru), Anderson Ferreira, recebeu autorização do governo paulista para liberação de verba de R$ 900 mil que será destinada à revitalização da Praça Santo Antônio, um dos espaços públicos mais tradicionais do município.
Segundo o Executivo, a revitalização prevê novo calçamento, modernização da iluminação e revitalização da jardinagem. "A Praça Santo Antônio é um ponto de encontro histórico da cidade, palco de convivência, lazer e celebrações tradicionais", ressalta, em nota.
Para Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), o Governo de SP anunciou R$ 2,2 milhões, valor que será empregado em uma obra histórica de infraestrutura urbana, drenagem e mobilidade na rua Argemiro Ricci, que fica em uma região frequentemente afetada por fortes chuvas.
O projeto prevê o prolongamento da via e construção de uma nova passagem de nível para controle das águas do córrego dos Moraes. A obra também ajudará a diminuir a sobrecarga no córrego Barra Bonita, ampliando a proteção contra enchentes em áreas vulneráveis, como as ruas Winifrida e Primeiro de Março.