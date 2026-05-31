Convênios anunciados pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante a Caravana 3D, realizada na última semana em Bauru, irão beneficiar diversos municípios da região. Entre os investimentos, estão recursos para o prolongamento de avenida em Pederneiras, construção de escola em Agudos, reforma de praça em Macatuba e obras de drenagem em Barra Bonita.

Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) garantiu repasse de R$ 3 milhões para a continuidade das obras de pavimentação e expansão da avenida Pedra de Fogo. De acordo com a prefeitura, somados aos quase R$ 2 milhões destinados pelo deputado federal Arnaldo Jardim por meio de emenda, via Ministério das Cidades, os recursos asseguram o avanço da via, que tem 1,3 quilômetro e conecta a avenida João Meiado à vicinal Pedro Lopes Torres (PDN-349).

O município também conquistou R$ 418,8 mil para a aquisição de novos mobiliários escolares na rede municipal de ensino. Na área de saneamento básico, Pederneiras receberá R$ 23,9 milhões focados em obras estruturais de universalização dos serviços de água e esgoto.