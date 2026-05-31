Os animais de estimação passaram oficialmente a ocupar um novo espaço nas disputas judiciais familiares no Brasil. Com a sanção da Lei nº 15.392, de abril de 2026, a Justiça agora possui regras específicas para definir a custódia ("guarda") compartilhada de pets em casos de divórcio e dissolução de união estável. A legislação, inédita no país, estabelece critérios para convivência, divisão de despesas e até perda definitiva da "guarda" em determinadas situações.

A mudança acompanha uma transformação social já percebida há anos: os pets deixaram de ser vistos como "bens" e passaram a integrar a dinâmica afetiva das famílias. Para o advogado e professor universitário de Direito de Família e Sucessões, Sergio Saliba Murad, a nova legislação representa um marco jurídico, mas ainda levanta dúvidas e interpretações controversas.

"Hoje os pets fazem parte da família e criam vínculos afetivos profundos. Quem já passou por uma separação sabe o quanto a discussão envolvendo o animal pode ser delicada", afirma.