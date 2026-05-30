A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), promove neste sábado (30), às 9h, uma palestra gratuita com o astronauta bauruense Marcos Pontes. O evento acontece no CIT, na avenida Duque de Caxias, 16-55, é aberto ao público, sem a necessidade de inscrição antecipada pelos participantes.

A apresentação funciona como uma prévia do tradicional Arraiá Aéreo, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube de Bauru, realizado pela Fundação Astropontes em parceria com a administração municipal.

Com o tema 'É Possível! Como transformar seus sonhos em realidade' — mesmo título do livro lançado por Marcos Pontes — a palestra aborda como tirar objetivos de vida do papel. O astronauta apresentará uma metodologia prática baseada em fundamentos de gerenciamento de projetos aliada a um conteúdo altamente motivacional.