A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), promove neste sábado (30), às 9h, uma palestra gratuita com o astronauta bauruense Marcos Pontes. O evento acontece no CIT, na avenida Duque de Caxias, 16-55, é aberto ao público, sem a necessidade de inscrição antecipada pelos participantes.
A apresentação funciona como uma prévia do tradicional Arraiá Aéreo, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube de Bauru, realizado pela Fundação Astropontes em parceria com a administração municipal.
Com o tema 'É Possível! Como transformar seus sonhos em realidade' — mesmo título do livro lançado por Marcos Pontes — a palestra aborda como tirar objetivos de vida do papel. O astronauta apresentará uma metodologia prática baseada em fundamentos de gerenciamento de projetos aliada a um conteúdo altamente motivacional.
O evento é voltado para estudantes, empreendedores e todos que buscam inspiração para a vida pessoal e profissional. Segundo o material de divulgação do astronauta, a proposta é combater a alta taxa de frustração de novos projetos. "A maioria das pessoas desiste ao encontrar as primeiras dificuldades. A estatística mostra que apenas 3% das pessoas que sonham em realizar algum projeto na vida realmente têm sucesso. Isso acontece porque a maioria (97%) tenta empreender sua ideia sem utilizar nenhuma metodologia estruturada, ocasionando maior gasto de energia, erros de decisão, atrasos, falhas e frustrações", destaca o texto oficial de Pontes.
SERVIÇO
Palestra 'É Possível! Como transformar seus sonhos em realidade', com o astronauta Marcos Pontes
Data: 30/05 (sábado), às 9h
Local: CIT - Avenida Duque de Caxias, 16-55, Bauru
Entrada gratuita e sem necessidade de inscrição