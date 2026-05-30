A despesa com contratos de aluguel aumentou bastante no governo Suéllen Rosim (PSD) e ultrapassa a R$ 8 milhões por ano. O levantamento dos termos assinados desde 2021 até aqui, publicados na área de transparência do portal público municipal, demonstra que o Município é, disparado, o maior locador de toda a região.

Dezenas de imóveis, de pequeno, médio e grande porte foram alugados pela administração municipal. Os imóveis também ampliaram a distância entre setores públicos e para acesso do bauruense. E estão espalhados em diversas regiões da cidade, inclusive periféricas. Mesmo na região central expandida considerada no novo Plano Diretor (em revisão no Legislativo) - do quadrilátero das avenidas Duque de Caxias até a Nuno de Assis e da Pedro de Toledo até a Nações Unidas - as locações se dispersaram em diversos endereços e tipo de uso (por inúmeras pastas de governo).

E a escalada de despesa com aluguéis atinge valor ainda superior aos R$ 8,4 milhões do levantamento dos contratos da gestão direta. Ou seja, os órgãos públicos municipais ainda contam com contratos de locação em setores da administração indireta, seja Emdurb ou Departamento de Água e Esgoto (DAE). O apontamento não significa que o Poder Público deva ser proprietário de tudo. Até porque esta opção também envolve custo-benefício com manutenção e, no tempo, reforma.