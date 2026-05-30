Como o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru vai manter suas funções essenciais em abastecimento de água com a perda de R$ 100 milhões por ano de receita já a partir deste ano em razão do contrato assinado de concessão de esgoto? O comando da autarquia abriu estudos em uma série de frentes jurídica, administrativa e financeira que exigem a tomada de decisões, sobretudo de curto prazo, para a nova realidade.

A informação é do presidente do órgão, engenheiro João Carlos Viegas, ao ser indagado objetivamente sobre as medidas necessárias para a recomposição das contas. "Temos hoje uma despesa fixa global de R$ 188 milhões, valor que inclui nesta fase investimentos da ordem de R$ 14 milhões. Estamos em análise com uma série de medidas, de curto, médio prazo, para equilibrar as contas com o novo cenário contratual, buscando as medidas de menor impacto para o bom funcionamento da autarquia e a manutenção dos colaboradores", respondeu Viegas.

O desafio não é simples. O DAE tem orçamento total fixado na lei deste ano em R$ 266 milhões. Para 2027, a prévia da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentada é de R$ 277 milhões. Mas a autarquia apresentou na audiência pública sobre a LDO - no mês passado, na Câmara Municipal - basicamente os mesmos dados sobre despesas da situação atual (sem a concessão).