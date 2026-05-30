A indústria social, aquela do apego às correntes do ter que ser amigo daquele e esconder que é amigo do outro é um destempero hipócrita para manter quem e o que mesmo?

Ressurge no meio de tudo num desejo genuíno que podemos dispor se, acordados para os verdadeiros valores da vida, construímos o que queremos para além dos mantras de ter que se enquadrar para ser aceito. Por quem mesmo? Com qual objetivo?

Quem somos se, além de ter que construir uma vida de trabalho, patrimônio, família, ainda temos que seguir guetos sociais prescritos por uma sociedade falida que precisa de aprovação para se manter e ser aceita, mas que esquece de se intitular morta.