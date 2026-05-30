Se o governo americano, de repente considerar que o Pix e o sistema bancário brasileiro sofrem infiltrações de facções criminosas, numa canetada o presidente Trump pode descarta-los do sistema financeiro internacional ou aplicar sanções pesadas. Nenhum banco do mundo, inclusive os russos e iranianos podem prescindir de Wall Street.

Essa seria apenas uma das hipóteses possíveis depois da decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como "organizações terroristas". Trump tem muitas ferramentas à disposição para proteger seu país e os interesses de segurança nacional. As leis norte-americanas têm espaço para considerar o tráfico de drogas ilícitas uma "atividade terrorista".

O presidente Lula, que esteve recentemente em Washington com Trump, avalia que uma medida desse tipo não é tecnicamente correta uma vez que não haveria indícios de que as duas facções pratiquem terrorismo, como tipificado na lei brasileira. O PCC e o Comando Vermelho agem por interesses econômicos sem qualquer motivação ideológica, diferentemente das organizações terroristas. Trump tem contestado essa distinção, a exemplo de suas intervenções no México, contra os carteis. Invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente Nicolás Maduro sob pretexto de combater o "terrorismo narcotraficante", responsável pela invasão de drogas em território americano. Diplomatas do Itamaraty e cientistas políticos temem que os Estados Unidos possam lançar mão de instrumentos jurídicos, financeiros, diplomáticos e militares na tentativa de ampliar sua influência sobre Brasília. O anúncio de Trump ecoa no Brasil em um ano eleitoral. Explicitamente foi dado a público em seguida a uma visita à Casa Branca de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à Presidência da República do Brasil disse, após o encontro, ter pedido a Trump para tomar essa decisão. O governo brasileiro foi pego de surpresa. Em última análise, isso pode desgastar Lula, embora o presidente americano tenha afirmado não ter a pretensão de influenciar na eleição brasileira.