Pré-campanha
Os dois pré-candidatos a governador de São Paulo melhor posicionados nas pesquisas de opinião, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), estiveram em Bauru num intervalo de uma semana. Tarcísio nos dias 20 e 21 de maio e Haddad em 28. Cumpriram agendas não relacionados oficialmente com campanha eleitoral porque a legislação não permite pedir voto antes das convenções partidárias, marcadas para o período de 20/7 a 5/8.
Ex-prefeitos
A passagem do governador Tarcísio por aqui mobilizou muitos prefeitos e vereadores da região. A de Haddad foi mais discreta e foi marcada, dentre outros, por uma curiosidade política: três ex-prefeitos estiveram presentes na recepção ao ex-ministro da Fazenda: Tidei de Lima, Clodoaldo Gazzetta e Izzo Filho.
Movimentação
E não são apenas os pré-candidatos ao governo do Estado que passam por Bauru e região. A deputada estadual Marina Helou (PSB), pré-candidata a deputada federal, e o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) vieram também, nesta semana.
MDB em Lençóis
E a região também tem agendas com a pré-campanha. O pré-candidato a deputado estadual Anderson Prado (MDB) coordena um encontro regional de seu partido em Lençóis Paulista, neste sábado (29). Estarão presentes o vice-governador Felício Ramuth (MDB); o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi; o deputado federal e pré-candidato à reeleição João Cury (MDB); o presidente estadual do MDB, Rodrigo Arenas; e o presidente do MDB de Bauru, Rodrigo Mandaliti.
Saneamento
A entrevista desta sexta-feira (29) do Café com Política (96FM JC/JCNET) foi muito esclarecedora em relação às grandes obras de saneamento que vão começar na cidade, a partir da concessão do término e operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e da macrodrenagem (Nações Unidas). O entrevistado foi o Renato Camargo, engenheiro, diretor da Companhia Saneamento de Bauru (CSB), consórcio que fará as obras.
Piscinões e galerias
Além das obras em galerias responsáveis pelo grande volume de água da chuva e hoje insuficientes para contar as enchentes, serão construídos dois reservatórios de contenção (piscinões). Um no Parque Vitória Régia, com capacidade de 62 mil m³, e o outro na Praça do Líbano, cruzamento das avenidas Nações com Rodrigues, para 60 mil metros cúbicos. "Então, eles armazenarão por um certo tempo um volume de água para que o restante consiga fluir até o Rio Bauru", informou Renato. Assista ao Café no JCNET ou no Youtube (JCNET).