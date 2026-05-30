Pré-campanha

Os dois pré-candidatos a governador de São Paulo melhor posicionados nas pesquisas de opinião, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), estiveram em Bauru num intervalo de uma semana. Tarcísio nos dias 20 e 21 de maio e Haddad em 28. Cumpriram agendas não relacionados oficialmente com campanha eleitoral porque a legislação não permite pedir voto antes das convenções partidárias, marcadas para o período de 20/7 a 5/8.

Ex-prefeitos

A passagem do governador Tarcísio por aqui mobilizou muitos prefeitos e vereadores da região. A de Haddad foi mais discreta e foi marcada, dentre outros, por uma curiosidade política: três ex-prefeitos estiveram presentes na recepção ao ex-ministro da Fazenda: Tidei de Lima, Clodoaldo Gazzetta e Izzo Filho.

Movimentação

E não são apenas os pré-candidatos ao governo do Estado que passam por Bauru e região. A deputada estadual Marina Helou (PSB), pré-candidata a deputada federal, e o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) vieram também, nesta semana.