Botucatu - A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Zeladoria e Serviços, realizou um novo levantamento sobre a situação da iluminação pública no município e notificou oficialmente a CPFL Energia para que a concessionária apresente plano de ação para a manutenção dos pontos com problemas.
Trabalho de equipes da Zeladoria identificou 1.068 pontos com necessidade de manutenção, entre lâmpadas queimadas, piscando ou apagadas, em ruas, avenidas e espaços públicos de diferentes regiões da cidade que seriam de responsabilidade da CPFL.
"Mesmo sendo um serviço de responsabilidade da concessionária, a prefeitura segue acompanhando a situação e cobrando providências para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população", declara a administração, por meio de nota.
O Executivo já vinha atuando junto à CPFL em ações voltadas à melhoria da iluminação pública e, recentemente, conta que firmou uma parceria com a concessionária para acelerar a troca de lâmpadas queimadas em vários bairros do município.
"Atualmente, 98 pontos já foram trocados e a empresa seguirá atuando para atender todas as demandas apontadas pela prefeitura", explica. A população pode auxiliar no levantamento de iluminação pública pelos canais oficiais da Ouvidoria Municipal: telefone 0800 773 3090, WhatsApp (14) 99623-4927 ou e-mail ouvidoria@botucatu.sp.gov.br .
Recentemente, o município notificou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) após um levantamento identificar mais de 700 buracos abertos e mal fechados em vias públicas depois de intervenções realizadas pela companhia. Ambos os levantamentos estão sendo acompanhados e cobrados pela prefeitura.
Outro lado
Por meio de nota, a CPFL Paulista ressaltou que "todos os pontos de iluminação pública indicados em Botucatu já estão mapeados e inseridos na programação de manutenção da concessionária, com previsão de regularização até o final de junho".
"A concessionária ressalta que mantém comunicação permanente com a Prefeitura de Botucatu, compartilhando informações sobre os registros recebidos, o planejamento das equipes e o andamento dos serviços, que vêm sendo acompanhados pelo município ao longo de todas as etapas do processo", afirma.
"A CPFL Paulista reforça que realiza ações preventivas e corretivas de forma contínua para garantir a qualidade e o adequado funcionamento do sistema de iluminação pública. Além disso, destaca a importância do registro dos pedidos de manutenção pelos canais oficiais de atendimento, permitindo o correto direcionamento das equipes e o acompanhamento dos prazos informados no momento da solicitação. Os canais são o site www.cpfl.com.br, aplicativo CPFL Energia ou call center 0800 010 1010", completa.