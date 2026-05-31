Botucatu - A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Zeladoria e Serviços, realizou um novo levantamento sobre a situação da iluminação pública no município e notificou oficialmente a CPFL Energia para que a concessionária apresente plano de ação para a manutenção dos pontos com problemas.

Trabalho de equipes da Zeladoria identificou 1.068 pontos com necessidade de manutenção, entre lâmpadas queimadas, piscando ou apagadas, em ruas, avenidas e espaços públicos de diferentes regiões da cidade que seriam de responsabilidade da CPFL.

"Mesmo sendo um serviço de responsabilidade da concessionária, a prefeitura segue acompanhando a situação e cobrando providências para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população", declara a administração, por meio de nota.