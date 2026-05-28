A 1.ª Companhia da Polícia Militar prendeu, nesta madrugada de quinta-feira (28), um homem de 28 anos que ameaçou com uma faca e roubou a bicicleta de um jovem trabalhador na avenida Moussa Tobias, no Parque São Cristóvão, região da Nações Norte, em Bauru. A vítima tem 22 anos e estava voltando para casa após uma noite inteira de trabalho, onde atua como auxiliar de cozinha. A bicicleta subtraída é seu único meio de transporte, apurou o JCNET.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele acionou a Polícia Militar e forneceu as características do ladrão e da bicicleta. Depois de um curto período de procura nas proximidades, o suspeito foi localizado pedalando a bike cinza, marca First, aro 29, na subida da quadra 27 da rua Coronel Alves Seabra.

Foi dada a ele ordem de parada para abordagem, mas o indivíduo tentou fugir da viatura na própria bicicleta, sendo depois contido. Ele resistiu, segundo os policiais, o que exigiu o uso da força. O ladrão foi conduzido ao Plantão Policial pelos agentes de segurança, onde teve sua prisão em flagrante ratificada. O veículo foi devolvido ao proprietário.