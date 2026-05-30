Com 2,13m de altura, Andrezão sempre chamou atenção fisicamente dentro das quadras. Mas foi na temporada 2025/26 que o atleta do Bauru Basket transformou a imponência em domínio dentro do NBB CAIXA. O reconhecimento definitivo por seu desempenho de protagonista veio na tarde desta sexta-feira (29), quando foi eleito o melhor pivô da temporada 2025-26. O camisa 23 do Dragão se juntou a Georginho (armador - Sesi Franca), Elyjah Clark (ala-armador - Corinthians), David Jackson (ala - Sesi Franca) e Lucas Dias (ala-pivô - Sesi Franca) para formar o quinteto ideal do campeonato. Gustavinho de Conti, do Pinheiros, levou o troféu de melhor treinador.
A votação do prêmio Melhores do Ano do NBB CAIXA 2025/26 contou com ampla participação de profissionais envolvidos diretamente na competição. Cada equipe teve direito aos votos do técnico, de um assistente e de três atletas, além da participação da imprensa especializada, responsável por ajudar a definir os finalistas e vencedores das categorias da premiação.
O anúncio da conquista de Andrezão aconteceu de forma especial: enquanto concedia entrevista sobre a temporada com o Bauru Basket, o camisa 23 foi surpreendido pela presença de Alex Garcia, seu colega de equipe e lenda viva da modalidade. Com dezenas de honrarias individuais no currículo, o Brabo, desta vez, entregou pessoalmente a placa de melhor pivô ao seu companheiro.
"Estou muito feliz. Quando cheguei aqui, tive que mudar a minha mentalidade. Confesso que cheguei um pouco 'cru'. De certa forma, até preguiçoso. Mas consegui evoluir jogando ao lado de caras importantes. Só de estar disputando o prêmio já seria uma honra pra mim. Mas ganhar.. É muita emoção. Só posso agradecer aos meus familiares, aos meus companheiros e à comissão técnica por confiarem em mim e me darem as chances para poder mostrar o meu basquete", disse o jogador com o prêmio nas mãos.
Ascensão
Natural de Francisco Sá, em Minas Gerais, Andrezão construiu uma trajetória marcada por desenvolvimento gradual até alcançar o alto nível do basquete nacional. Depois de passagens pelas categorias de base de clubes no Brasil e também pela Espanha, foi no Paulistano que ele começou a ganhar projeção, principalmente através de temporadas consistentes na LDB - inclusive com prêmio de MVP das finais.
Após um primeiro impacto em time adulto com o Cerrado, em 2023/24, o jovem jogador desembarcou em Bauru no ano seguinte sem sentir o peso da responsabilidade. Já em sua temporada de estreia pelo Dragão, assumiu a titularidade e teve papel fundamental na campanha de semifinalista da equipe. Cotado para premiações de melhor pivô e maior evolução, acabou não levando os troféus na ocasião. Mas, em 2025/26, o rompante veio para não deixar dúvidas: era o momento do gigante bauruense transformar o potencial em soberania no garrafão.
Mesmo dividindo as responsabilidades com nomes experientes como Dontrell Brite e o próprio Alex Garcia, Andrezão se consolidou como um dos pilares do sistema ofensivo comandado pelo técnico Paulo Jaú. Com médias de 17.2 pontos (4ª maior do campeonato), 9.8 rebotes (1º no ranking) e 1.7 assistências por partida, terminou o campeonato com nada menos do que 22 duplos-duplos. Esta foi a segunda maior marca na história do NBB CAIXA, atrás apenas de Jefferson William, que registrou 23 na temporada 2013/2014.
Os números ajudam a explicar o impacto ofensivo do pivô, mas não resumem a evolução apresentada nesta última jornada. Cada vez mais confortável fisicamente, o atleta mostrou mobilidade para defender jogadores de menor estatura e ganhou confiança para incluir movimentos em seu repertório ofensivo. Não à toa, também figurou entre os finalistas ao prêmio de MVP da temporada, apesar de ter sido superado na disputa por Georginho de Paula, do Sesi Franca. O desempenho ainda rendeu outro marco importante: a primeira convocação de Andrezão para a Seleção Brasileira.