Com 2,13m de altura, Andrezão sempre chamou atenção fisicamente dentro das quadras. Mas foi na temporada 2025/26 que o atleta do Bauru Basket transformou a imponência em domínio dentro do NBB CAIXA. O reconhecimento definitivo por seu desempenho de protagonista veio na tarde desta sexta-feira (29), quando foi eleito o melhor pivô da temporada 2025-26. O camisa 23 do Dragão se juntou a Georginho (armador - Sesi Franca), Elyjah Clark (ala-armador - Corinthians), David Jackson (ala - Sesi Franca) e Lucas Dias (ala-pivô - Sesi Franca) para formar o quinteto ideal do campeonato. Gustavinho de Conti, do Pinheiros, levou o troféu de melhor treinador.

A votação do prêmio Melhores do Ano do NBB CAIXA 2025/26 contou com ampla participação de profissionais envolvidos diretamente na competição. Cada equipe teve direito aos votos do técnico, de um assistente e de três atletas, além da participação da imprensa especializada, responsável por ajudar a definir os finalistas e vencedores das categorias da premiação.

O anúncio da conquista de Andrezão aconteceu de forma especial: enquanto concedia entrevista sobre a temporada com o Bauru Basket, o camisa 23 foi surpreendido pela presença de Alex Garcia, seu colega de equipe e lenda viva da modalidade. Com dezenas de honrarias individuais no currículo, o Brabo, desta vez, entregou pessoalmente a placa de melhor pivô ao seu companheiro.