Na tarde desta sexta-feira (29), cerca de 20 moradores da região do Jardim Ivone, em Bauru, atearam fogo em pneus e pedaços de madeira, nas imediações do bairro Quinta da Bela Olinda, como forma de protesto para cobrar o asfaltamento de duas ruas do bairro que, segundo o grupo, não teriam sido contempladas em projeto de pavimentação. A Polícia Militar (PM) acompanhou o ato, que foi pacífico, e o trecho já foi liberado para o trânsito.

Em nota, a Prefeitura de Bauru declarou que "as obras já foram iniciadas, conforme previamente anunciado pela administração municipal, confirmando integralmente as informações divulgadas à população". "O cronograma estabelecido prevê a pavimentação de 100% das vias do Jardim Ivone, reafirmando o compromisso da prefeitura com a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população local. Dessa forma, todo o bairro será contemplado pelas obras previstas no planejamento da administração", diz.

"A administração lamenta que uma pauta tão relevante esteja sendo utilizada para disseminar informações equivocadas, gerando insegurança desnecessária na comunidade justamente no momento em que os trabalhos já estão em andamento. A Prefeitura permanece à disposição para o diálogo transparente com a população e reforça que continuará trabalhando para garantir o avanço das obras dentro do planejamento estabelecido".