Nesta quarta-feira (27), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru prenderam, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), em decorrência de condenação definitiva, jovem de 23 anos, considerado de alta periculosidade, suspeito de integrar facção criminosa que atua dentro e fora das unidades prisionais e de envolvimento em tentativas de homicídio e disparos de arma de fogo em Bauru.

B.G.D.J. (apenas as iniciais foram divulgadas) foi detido quando saía de sua residência, no fim da tarde, no Jardim Vienense. Contra ele, havia um mandado de prisão por sentença definitiva expedido nesta terça (26) em razão da prática de tráfico de drogas, com pena a ser cumprida de seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

"As informações davam conta de que ele integrou facção criminosa na Bahia, seu estado natal, e, residindo em São Paulo, passou a integrar a principal organização criminosa paulista", informa a Polícia Civil, por meio de nota. "Os policiais do SIG tinham informações de que ele estaria envolvido em situações de disparo de armas de fogo e tentativas de homicídio na cidade de Bauru".