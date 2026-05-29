Lins - A Polícia Civil de Lins (102 quilômetros de Bauru) prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), um homem de 18 anos suspeito de provocar lesões nas mãos e no braço de uma idosa de 68 anos durante roubo no Jardim Americano.
O crime ocorreu por volta das 8h, em frente ao Fórum de Lins. Segundo o registro policial, o suspeito, que mora em Getulina, tentou roubar o celular da vítima, mas ela resistiu e não permitiu que ele levasse o aparelho.
Ele, então, teria puxado a bolsa da mulher e, com a força da ação, ela acabou sofrendo lesões nas mãos e no braço. A Polícia Militar (PM) foi acionada e apresentou a ocorrência no plantão policial do município.
Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) fizeram diligências e, com ajuda das imagens do Centro Integrado de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), identificaram o autor.
Por volta das 11h, os policiais civis localizaram e prenderam o homem no terminal rodoviário. Ele foi autuado em flagrante por roubo e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.