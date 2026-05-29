A Cáritas Diocesana de Bauru promoveu nesta sexta-feira (29), às 15h, uma Santa Missa em celebração às boas-vindas do novo assessor eclesiástico da entidade, o padre Heraldo Luiz Felício. A celebração será presidida pelo bispo diocesano de Bauru, Dom Rubens Sevilha, na sede da instituição, localizada na Rua Azarias Leite, nº 10-14. A nomeação do novo assessor espiritual foi oficializada pela Diocese de Bauru em ato do Governo Diocesano, divulgado após reunião do Conselho Presbiteral realizada em 28 de abril de 2026. Padre Heraldo assume a função anteriormente exercida pelo padre Milton César Carraschi.

No comunicado oficial, a Diocese manifestou agradecimento ao trabalho desenvolvido por padre Milton durante o período em que esteve à frente da assessoria espiritual da Cáritas Diocesana. Segundo a nota, ele deixa a função após atuação marcada por dedicação e apoio às atividades da entidade.

A missa desta sexta também será um momento de reconhecimento à parceria construída pelo sacerdote junto à instituição. A organização destaca que a celebração pretende reunir fiéis, colaboradores e voluntários em um momento de fé, comunhão e bênçãos.