Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu na noite desta quinta-feira (28) um homem de 35 anos suspeito de utilizar de forma ilegítima uma camiseta com identificação da Polícia Civil enquanto frequentava estabelecimentos comerciais da cidade.

Segundo informações apuradas, o morador de Itatinga estaria circulando pelo comércio local utilizando o uniforme da instituição policial. Questionado pelos agentes, ele disse ter adquirido a camiseta por meio de uma loja na Internet pelo valor de R$ 32,00, alegando ser um grande admirador da corporação.

Após tomarem ciência dos fatos, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Itatinga iniciaram diligências com o objetivo de localizar o homem, que foi encontrado em sua residência e confessou a prática do delito. Ele foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.