Policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (28), um homem suspeito de furtar cabos de energia de um posto de combustível na avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru, que está sendo reformado.

De acordo com o registro policial, por volta das 21h40, equipe composta pelos cabos Osmar e Magri em patrulhamento pela região central com objetivo de coibir furtos e roubos recebeu uma denúncia sobre furto em andamento no estabelecimento.

Os policiais militares foram até o local, mas o suspeito já havia fugido. Após diligências, a equipe avistou um homem na quadra 1 da rua Azarias Leite carregando um saco preto. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou abordado.