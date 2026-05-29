O Noroeste finalizou, na manhã desta sexta-feira (29), a preparação para o confronto diante do XV de Piracicaba, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D da primeira fase. A partida será disputada neste sábado (30), às 17 horas, em Piracicaba, com transmissão da TV Norusca, pelo canal oficial do clube no YouTube. Durante os trabalhos, a comissão técnica comandou treinamentos táticos, de posicionamento, finalizações e jogadas ensaiadas, realizando os últimos ajustes para o importante compromisso fora de casa. No início da tarde desta sexta-feira, a delegação alvirrubra embarcou para Piracicaba, onde ficará concentrada até o duelo.
O técnico Henrique Barcellos destacou a importância da partida e o nível de dificuldade que a equipe encontrará pela frente. “É um jogo muito difícil contra o líder da tabela. O XV de Piracicaba está invicto no campeonato, o que demonstra a força da equipe deles. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas estamos prontos para esse confronto, para esse duelo importante. Trabalhamos bem durante a semana e vamos em busca de um resultado positivo. Sabemos também que a nossa classificação depende apenas de nós, e vamos fazer o nosso melhor para voltar para casa com um resultado positivo”, afirmou o treinador.
A arbitragem da partida será comandada por Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN). Os assistentes serão Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP), enquanto Danilo Ricardo Salgado (SP) atuará como quarto árbitro.