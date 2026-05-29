Bocaina - Na manhã desta sexta-feira (29), o Corpo de Bombeiros resgatou um filhote de onça que ficou ferido após ser atingido por uma colheitadeira na zona rural de Bocaina (69 quilômetros de Bauru). Outro filhote não resistiu e morreu no local.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para atender ocorrência envolvendo animais silvestres na propriedade rural. O solicitante informou que, durante o trabalho de uma colheitadeira, dois filhotes de onça haviam sido atingidos.

Já a mãe dos felinos afastou-se no momento em que a máquina se aproximou. Quando os bombeiros chegaram, verificaram que um dos animais não havia resistido. O outro foi resgatado com ferimentos e atendido pela equipe no local.