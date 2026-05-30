Destaques por Grupos de Consumo O grupo Alimentação e Bebidas continuaram pressionando o orçamento (+1,38%), influenciado principalmente pela alimentação no domicílio (1,73%). Transportes apresentou alívio e registrou queda de (-0,33%), movimento puxado pela redução nos preços dos combustíveis. Diante deste cenário, o Banco Central deve manter os juros elevados por mais tempo.

Confira os principais pontos do cenário inflacionário: No acumulado do ano a inflação atinge 3,02%, já o acumulado em 12 meses o índice chegou a 4,64%, superando o teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, que é de 3% ao ano, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial divulgado pelo IBGE, registrou alta de 0,62% em maio. O resultado representa uma desaceleração em relação a abril 0,89%, mas ficou acima das expectativas do mercado, que projetavam uma alta de 0,57%.

Educação Financeira: comece a investir

Quer começar a investir? Comece pela segurança. Antes de pensar em ganhar dinheiro, o pequeno investidor precisa pensar em não perder. E o primeiro passo é ter uma reserva de emergência. Ela funciona como um colchão financeiro para imprevistos: perda de renda, um gasto inesperado, saúde, entre outros. E o ideal é guardar entre 3 e 6 meses das suas despesas. Mas onde aplicar esse dinheiro? Em investimentos seguros e com liquidez diária, como o Tesouro Selic ou CDBs que permitem saque a qualquer momento. Aqui não é sobre ganhar muito, é sobre ter segurança. Sem essa reserva, qualquer problema pode virar uma dívida. E aí fica muito mais difícil investir.

O tempo é o melhor aliado

Muita gente acha que precisa de muito dinheiro pra começar a investir, mas isso não é verdade. O segredo não está no valor inicial, e sim na constância e no tempo. Os juros compostos fazem o dinheiro crescer de forma exponencial ao longo dos anos. É o famoso “juro sobre juro”. Mesmo valores pequenos, aplicados todos os meses, podem virar um patrimônio relevante lá na frente, por isso, o mais importante é começar e não parar. Quem tem disciplina e paciência acaba sendo recompensado.

Não coloque tudo no mesmo lugar

Um erro comum do pequeno investidor é concentrar todo o dinheiro em um único tipo de aplicação e isso aumenta o risco. A palavra-chave aqui é diversificação. Distribuir os recursos entre diferentes investimentos, como renda fixa e renda variável, ajuda a equilibrar a carteira. Se um investimento vai mal, outro pode compensar. Você não precisa complicar, basta não apostar tudo em uma única ideia. Diversificar é uma forma simples e eficiente de se proteger.