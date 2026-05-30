Você já parou para pensar por que, em tantos vasos sanitários modernos, a descarga vem com dois botões em vez de um só? Trata-se de uma tecnologia para combater o desperdício de água, chamada descarga dupla.

Vasos sanitários com dois botões permitem controlar o volume de água e reduzir desperdícios. Uma regra simples é: se for fazer só xixi, use a descarga menor; para qualquer coisa a mais, aperte o botão da descarga maior.

Botão menor: nível menor de água. Botão maior: nível maior de água.