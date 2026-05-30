Vira e mexe, alguns temas ficam mais na moda, e isso vale para todas as esferas. Alimentação, vestuário, hobbies e, não poderia deixar de ser, cuidados com a pele. Já reparou o tanto de termos que estão pipocando, como kbeauty, gummy para cabelo e pele, skin cycling, PDRN, entre outros.

Mas a questão é que não dá pra sair adotando todos e passando cremes ou fazendo procedimentos só porque você leu em algum lugar que faz bem. Pele é órgão do corpo e pede cautela e respeito. Na coluna de hoje, eu falo do que realmente faz sentido fazer.

Por que tomar cuidado com as tendências