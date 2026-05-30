Vira e mexe, alguns temas ficam mais na moda, e isso vale para todas as esferas. Alimentação, vestuário, hobbies e, não poderia deixar de ser, cuidados com a pele. Já reparou o tanto de termos que estão pipocando, como kbeauty, gummy para cabelo e pele, skin cycling, PDRN, entre outros.
Mas a questão é que não dá pra sair adotando todos e passando cremes ou fazendo procedimentos só porque você leu em algum lugar que faz bem. Pele é órgão do corpo e pede cautela e respeito. Na coluna de hoje, eu falo do que realmente faz sentido fazer.
Por que tomar cuidado com as tendências
da moda de skincare?
As tendências de skincare se espalham muito rápido pelas redes sociais, e embora algumas sejam embasadas em ciência, muitas outras chegam sem contexto adequado - o que pode fazer mais mal do que bem.
O maior problema das tendências é que elas tratam a pele como se fosse igual para todo mundo. Uma rotina que funcionou para uma influenciadora pode ser inadequada para outra pessoa. São vários detalhes que influenciam: fototipo, idade, clima, alimentação, nível de hidratação e até o estresse do dia a dia influenciam diretamente como a pele se comporta.
Uma pele oleosa com tendência a acne tem necessidades completamente opostas a uma pele seca e sensível - e aplicar o mesmo protocolo nas duas vai piorar ambas.
Ativos exigem indicação e combinação correta
Fora que ingredientes como retinol, vitamina C, ácidos e niacinamida são poderosos, mas precisam ser usados na concentração certa, na ordem certa e com a frequência adequada para cada tipo de pele. Misturar ativos sem orientação tende a neutralizar os efeitos ou até causar irritação severa. O famoso duo retinol vitamina C, por exemplo, é contraindicado para muitas peles por gerar instabilidade e vermelhidão.
Do que a pele precisa de verdade?
A resposta é mais simples do que o mercado quer que você acredite, viu? Podemos falar em:
1. Limpeza
A pele precisa ser limpa para remover sujeira, oleosidade, poluição e resíduos de maquiagem ou protetor solar. Mas limpeza não significa agressão — um sabonete facial suave, adequado ao seu tipo de pele, usado duas vezes ao dia já é suficiente para a maioria das pessoas. Lavar demais, com produtos muito detergentes, quebra a barreira cutânea natural e aumenta a oleosidade ou causa ressecamento. Menos é mais aqui.
2. Hidratação
Toda pele precisa de hidratação - inclusive a oleosa. O que muda é o tipo de produto: peles secas se beneficiam de cremes mais oclusivos e ricos; peles oleosas vão melhor com géis ou loções leves, não comedogênicas. A hidratação ajuda a manter a barreira da pele íntegra, o que reduz sensibilidade, irritação e até a tendência a inflamar. Uma pele bem hidratada também responde melhor a qualquer outro tratamento que você venha a fazer no futuro.
3. Proteção solar
Este é, sem dúvida, o item mais importante de qualquer rotina. O sol é o principal responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e aumento do risco de câncer de pele.
O protetor deve ser usado todos os dias, mesmo em dias nublados ou em ambientes fechados com exposição a janelas. FPS 30 é o mínimo; FPS 50 ou mais é o ideal, especialmente no Brasil, onde a incidência solar é altíssima. Lembre-se de reaplicar ao menos uma vez, caso fique em ambientes fechados; e a cada duas horas, se está mais exposto ou exposta ao sol.
Limpeza, hidratação e protetor solar formam a base que toda pele precisa. Qualquer coisa além disso, é complemento, e deve ser indicado por um dermatologista de acordo com a sua pele, sua rotina e seus objetivos.
E uma dica final: tenha em mente que nem todo produto "natural" ou "dermatologicamente testado" é seguro para todo mundo. Ingredientes como óleos essenciais, fragrâncias, extratos botânicos e até o próprio ácido hialurônico em algumas formulações causam reações alérgicas ou pioram condições como rosácea, dermatite e acne. Seguir uma trend sem conhecer os próprios gatilhos pode resultar em inflamações que levam meses para se resolver.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027