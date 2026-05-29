Nesta sexta-feira, João Fonseca fez história ao vencer Novak Djokovic, maior campeão de títulos de Grand Slam da Era Aberta, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Com isso, o brasileiro garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros, sendo o primeiro brasileiro a chegar nesta etapa desde Guga, em 2001.

Nas oitavas de final da competição, João Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre Casper Ruud e Tommy Paul. O duelo acontece no domingo (31), com horário a definir.