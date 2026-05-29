A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, começa nesta segunda-feira (01/06) a ampliação da oferta da vacina da Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Agora, a vacinação será ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.