O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) estará em Bauru nesta sexta-feira (29) para um encontro com jovens, movimentos sociais, estudantes e coletivos da cidade. A atividade propõe um diálogo sobre os desafios enfrentados pela juventude bauruense diante do atual cenário político e social do município.

O encontro acontece em meio ao debate sobre leis municipais que vêm impactando diretamente a vida cultural e os espaços de convivência da juventude, especialmente em relação às festas, repúblicas estudantis e ocupação dos espaços públicos. A proposta é ouvir demandas e construir caminhos coletivos para fortalecer políticas públicas voltadas à cultura, educação, lazer, inclusão e direitos da juventude.

A atividade busca aproximar o mandato das pautas locais e ampliar a escuta sobre temas como segurança pública, acesso à cidade e liberdade de organização cultural dos jovens. O encontro será realizado às 18h15 desta sexta, Subsede de Apeoesp, rua Gérson França, 9-23, Centro de Bauru.