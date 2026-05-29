A Diretoria de Finanças da Prefeitura de Bariri informou que identificou uma invasão hacker e a subtração de R$ 135 mil das contas do município vinculadas ao Banco do Brasil. Segundo o comunicado oficial, assim que a situação foi detectada, medidas de segurança foram adotadas de forma imediata para evitar maiores prejuízos aos cofres públicos.

Entre as providências tomadas estão o bloqueio preventivo das contas atingidas, a troca de senhas e o reforço nos protocolos de proteção das operações financeiras. Ainda conforme a Prefeitura de Bariri informou, a ação rápida teve como objetivo minimizar impactos e garantir a segurança dos recursos públicos. O Banco do Brasil iniciou os procedimentos necessários para realizar o estorno das quantias subtraídas, afirmou a prefeitura.

A administração municipal também registrou boletim de ocorrência e comunicou os órgãos competentes para investigação do caso e acompanhamento das medidas cabíveis. Em nota, a Prefeitura destacou que agiu com rapidez, transparência e responsabilidade diante da ocorrência, reforçando que segue acompanhando o caso de perto e colaborando integralmente com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes.