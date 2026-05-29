Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam, nesta quinta-feira (28), o homem procurado pela Justiça suspeito de ter matado um motociclista devido ao uso de linha de pipa com cerol, a popular "linha chilena", em Garça (73 quilômetros de Bauru). A morte aconteceu no domingo (24).

Conforme o JCNET noticiou, a vítima conduzia o veículo no bairro São Benedito, enquanto passava próximo à entrada da estrada de acesso ao Jardim Adrianita. O homem foi atingido pela linha com cerol e depois caiu da moto. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Garça, mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta quinta-feira, a Polícia Militar recebeu informações sobre a localização do suspeito e, com mandado de prisão em aberto, o prendeu no bairro Parque Ecoville. Na sequência, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Álvaro de Carvalho, onde permaneceu à disposição da Justiça.