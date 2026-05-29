O Somos Vôlei Bauru fecha o mês de maio com três jogos em Duartina (45 quilômetros de Bauru). Válidos pela Liga de Bauru, os duelos ocorrem neste sábado (30) no Ginásio da Planur, na avenida São Paulo, 86, Centro. A entrada é gratuita.

Com a formação da faixa etária 58+, o time do técnico Carlos Lenta pega Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) às 9h, Duartina às 10h e Piratininga às 10h30. As bauruenses seguem invictas não só na competição, mas na temporada inteira de 2026 com seus três elencos: 45+, 58+ e 68+.

O projeto, que inclui escolinha gratuita, tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. A equipe tem o apoio Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), idealização da Associação Garra de Tigre. Mais informações pelo telefone (14) 99145-0691.