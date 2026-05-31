O Sesi Bauru confirmou a permanência de um dos jogadores com mais tempo de casa. Thiery, central do Sesi-SP desde 2018, seguirá com a equipe para sua nona temporada consecutiva na equipe. O central foi um dos melhores bloqueadores da Superliga e foi convocado para a Seleção Brasileira na preparação para a Liga das Nações de Vôlei 2026.
Ao final da Superliga 25-26, Thiery marcou 46 pontos de bloqueio, a segunda melhor marca do time na temporada e a sétima de toda a liga nacional. Sua melhor marca foi na partida contra o Suzano Vôlei, com cinco bloqueios anotados. O central também foi eleito o melhor jogador do Sesi Bauru em duas vitórias da equipe, contra os times do Joinville Vôlei e Sada Cruzeiro.
Avaliando a temporada da equipe, Thiery vê potencial de crescimento para o time, com aprendizados dos últimos campeonatos: “Infelizmente não acabamos a temporada como gostaríamos. Mas acredito que tudo é aprendizado. Tenho certeza de que o time vai rever o que erramos ou deixamos de fazer para não cometer os mesmos erros e assim fazer uma temporada melhor.”
Além da sua atuação pelo Sesi Bauru, Thiery também esteve com a Seleção Brasileira em 2025, atuando no Pan-Americano Júnior de Assunção 2025 e estando na lista dos atletas para a Liga das Nações de Vôlei 2025. No torneio continental Sub-21, o atleta do Sesi Bauru ajudou o time brasileiro a conquistar o local mais alto do pódio. Agora, Thiery retorna para o time principal da Seleção Brasileira na preparação para a Liga das Nações de Vôlei.
Junto ao retorno à Seleção Brasileira, Thiery tem a expectativa de seguir contribuindo nas performances do time, sendo um dos jogadores com mais pontos de bloqueio na Superliga: “Minha expectativa é de crescimento individual e pela equipe também, espero poder fazer o máximo para ajudar o time a ter o melhor desempenho”, completou o central.