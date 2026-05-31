O Sesi Bauru confirmou a permanência de um dos jogadores com mais tempo de casa. Thiery, central do Sesi-SP desde 2018, seguirá com a equipe para sua nona temporada consecutiva na equipe. O central foi um dos melhores bloqueadores da Superliga e foi convocado para a Seleção Brasileira na preparação para a Liga das Nações de Vôlei 2026.

Ao final da Superliga 25-26, Thiery marcou 46 pontos de bloqueio, a segunda melhor marca do time na temporada e a sétima de toda a liga nacional. Sua melhor marca foi na partida contra o Suzano Vôlei, com cinco bloqueios anotados. O central também foi eleito o melhor jogador do Sesi Bauru em duas vitórias da equipe, contra os times do Joinville Vôlei e Sada Cruzeiro.

Avaliando a temporada da equipe, Thiery vê potencial de crescimento para o time, com aprendizados dos últimos campeonatos: “Infelizmente não acabamos a temporada como gostaríamos. Mas acredito que tudo é aprendizado. Tenho certeza de que o time vai rever o que erramos ou deixamos de fazer para não cometer os mesmos erros e assim fazer uma temporada melhor.”